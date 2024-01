Lazio elimina Roma e está na semifinal da Copa da Itália

Nesta quarta-feira (10), a Lazio venceu a arquirrival Roma por 1 a 0 e avançou para as semifinais da Copa da Itália. O gol foi marcado por Zaccagni, no início do segundo tempo, de pênalti. O meia brasileiro Felipe Anderson jogou como titular no lado vitorioso. Ele, aliás, foi um dos destaques da Águia.

Agora, a Águia espera o vencedor de Juventus x Frosinone, que se enfrentam nesta quinta (11). A outra chave, por sua vez, tem Fiorentina contra o vencedor de Milan x Atalanta. O mando, vale lembrar, foi da própria Lazio. No entanto, os dois times da capital dividem o mesmo estádio, o Olímpico.

Na temporada 2023/2024, a Lazio leva a melhor sobre a Roma também no Campeonato Italiano, afinal, os azuis estão em sétimo, enquanto o lado vermelho da capital encontra-se em oitavo. Vale lembrar ainda que a Águia disputa ainda a Superliga da Itália e a Champions, enquanto a Loba tem só a Liga Europa pela frente.

O primeiro tempo foi para lá de sonolento. As duas equipes erraram muito no meio-campo, especialmente no setor ofensivo. Assim, os atacantes ficaram isolados. Ainda assim, a Lazio conseguiu ser um pouco melhor, afinal, aproveitou-se de falhas da Roma, como aos 9 minutos. Naquele momento, a Loba saiu jogando errado na defesa, e a bola sobrou para o argentino Castellanos, que isolou. Ainda na primeira etapa, a Lazio teve Cataldi cobrando falta, e Lazzari fazendo grande jogada individual, mas finalizando mal. A Roma respondeu com Lukaku, mas sem levar perigo.

A segunda etapa, por outro lado, começou a mil, novamente com pressão da Lazio. Afinal, antes dos cinco minutos, o brasileiro Felipe Anderson cabeceou com perigo e exigiu grande defesa de Rui Patrício. Praticamente na sequência, Vecino foi derrubado na área. Pênalti para o lado azul do clássico. Zaccagni bateu e, enfim, abriu o placar para a Águia.

A Lazio aproveitou a empolgação do gol e quase ampliou o marcador, com duas grandes finalizações de Vecino. Na primeira, entrou na área. Na segunda, recebeu fora e arriscou direto. Na reta final, a Roma foi para o tudo ou nada, mas esbarrou na falta de criação e na boa marcação da Lazio.

A Roma quase marcou com Belotti, mas Mandas fez grande defesa. Um pouco antes, Pedro levou perigo pela Lazio. Aos 50, o atacante espanhol, inclusive, foi expulso ao receber o segundo amarelo. Assim, será baixa na semifinal. Dois minutos depois, Azmoun, da Roma, recebeu vermelho.

As duas equipes voltam a campo agora no próximo domingo (14), pelo Campeonato Italiano. De manhã, a Lazio recebe o Lecce. Já à tarde, no fuso brasileiro, a Roma visita o Milan.

