Felipão avalia necessidade de mais contratações para o Atlético

O técnico do Atlético, Luiz Felipe Scolari, tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro em suas mãos. No entanto, durante sua entrevista coletiva na Cidade do Galo, ele foi questionado sobre as carências no elenco.

Felipão, todavia, está satisfeito. Ele garante que seu elenco é bom e espera crescer mais por ter mais entrosamento.

“Eu não tenho uma posição definida quanto a posições carentes. Tenho um grupo muito bom e tenho a expectativa de que esse grupo vá render o mesmo que o ano passado ou até mais, porque este ano estamos entrosados”, destacou o treinador.

Até então, a única contratação do Atlético para a temporada foi Gustavo Scarpa. Todavia, a expectativa de Felipão é perder algum atleta durante a janela.

“O mercado vai oferecer algo nesse início de temporada, e nós vamos trabalhar com a possibilidade também de que o mercado queira nos tirar um, dois ou três jogadores. Vamos saber em que posições precisamos de mais jogadores ou precisar de nenhum. Por enquanto, estou bastante satisfeito com o nosso grupo”, completou.

O Atlético terá um ano movimentado em 2024. Afinal, o Galo vai disputar Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.