Torino faz proposta por Cuiabano; Grêmio tem contraproposta

O Torino, da Itália, está de olho em Cuiabano e fez uma proposta ao Grêmio, dias atrás, pelo lateral-esquerdo. A diretoria do clube gaúcho, que tem conversado com os seus pares italianos, fez uma contraproposta. A ideia não é se desfazer de jogadores, mas o dinheiro é sempre bem-vindo.

Há pouco mais de uma semana alguns clubes do exterior e do Brasil demostraram interesse no jogador. No entanto, a única proposta oficial a chegar foi a do Torino. O Grêmio, porém, não quer comentar possíveis negociações de jogadores.

O lateral-esquerdo, cujo contrato com o Grêmio vai até dezembro deste ano, já está conversando com o clube para estender o seu tempo de permanência. Apesar do interesse, porém, o jogador está na alça de mira de alguns clubes. Nice, da França, e Houston Dynamo, dos Estados Unidos, entretanto, já tiveram propostas recusadas recentemente.

Mesmo com as conversas entre os dirigentes gremistas e os representantes do lateral, no entanto, o acerto está distante. O Grêmio quer manter o jogador, mas não consegue chegar a um acordo. As assessorias do jogador e do clube evitam falar em público no assunto.

Além do interesse de clubes estrangeiros, no Brasil, afinal, Vitória e Botafogo também estão atrás de informações sobre o jogador. Este mês terá abertura de janela para contratações. A tendência, no entanto, é que a procura pelo lateral cresça.

O Grêmio tem consultado o mercado da bola para tentar alguns reforços. Na reapresentação do elenco, o diretor de futebol do Grêmio, Antônio Brum, disse, no entanto, que a falta de recursos é uma das dificuldades na busca por jogadores.

