PSG acerta contratação de lateral-direito do Galatasaray

O Paris Saint-Germain assegurou mais uma contratação nesta quarta-feira (10), durante a atual janela de transferências de inverno do futebol europeu. Trata-se de Sacha Boey, lateral-direito francês de 23 anos, que estava no Galatasaray desde 2021, quando o clube de Istambul o tirou do Rennes, da França. De acordo com o canal de televisão ‘Haberturk’, a transferência custará 20 milhões de euros (R$ 107,4 milhões) ao PSG.

Boey marcou dois gols em 29 partidas disputadas pelo Galatasaray nesta temporada. Do mesmo modo, antes da chegada do lateral, o PSG já havia assegurado a contratação do zagueiro Lucas Beraldo, também por 20 milhões de euros, vindo do São Paulo.

Além disso, Boey pode ganhar uma oportunidade de imediato na equipe comandada pelo técnico Luis Enrique. Isto porque, Achrak Hakimi, titular da lateral direita do PSG, está na disputa da Copa Africana das Nações pela seleção de Marrocos.

