Hyoran é apresentado e revela amor pelo Inter

O meia Hyoran foi apresentado pelo Internacional nesta quarta-feira (10). No CT Parque Gigante, o novo camisa 7 do Colorado destacou que é colorado de coração. O atleta, aliás, é de Chapecó (SC), cidade que tem limites com Rio Grande do Sul. Assim, ele falou um pouco do sentimento, exaltando 2006, quando o Inter foi campeão da Libertadores e do Mundial.

“Eu nunca tive a oportunidade de vir ao Beira-Rio quando criança, mas tenho na memória a Libertadores de 2006. Íamos assistir e me marcou muito. É difícil expressar em palavras o sentimento, mas a alegria de vestir a camisa quero mostrar em campo”, contou Hyoran.

O meia tem 30 anos e estava livre no mercado desde a saída do Atlético-MG, no final do ano passado. Assim, ficou livre para o Internacional. Hyoran, aliás, foi revelado pela Chapecoense. Ele passou ainda por Palmeiras e Red Bull Bragantino. No Verdão e no Galo, inclusive, foi campeão brasileiro. Já na Chape, conquistou Sul-Americana e Catarinense em 2016.

“Em todos os clubes que passei, busquei deixar o meu nome na história, mas fazer isso no Inter, seria o ápice da minha carreira. É o time do meu coração. Quando criança, assistia aos jogos, vivia como torcedor e, agora, alcancei um dos meus sonhos de infância. Quero conquistar títulos e ter uma trajetória extraordinária aqui”, completou Hyoran.

Na última temporada, Hyoran atuou em 35 jogos, com quatro gols e duas assistências pelo Atlético-MG. No Galo, inclusive, trabalhou com Eduardo Coudet, atual treinador do Inter. O meia, porém, não joga desde agosto. Isso porque, em junho, lesionou o tornozelo direito. Quando voltou, perdeu o espaço com Felipão.

No Internacional, vale lembrar, Hyoran terá a concorrência de Alan Patrick, Mauricio, Carlos de Pena e Wanderson. Antes dele, o Colorado anunciou as contratações do zagueiro Robert Renan, do atacante Lucas Alario e o goleiro Ivan.