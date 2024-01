Presidente do Inter viaja para fechar com Borré

Presidente do Inter, Alessandro Barcellos viajou para a Alemanha. Aliás, no país europeu, ele tentará concluir a negociação para contratar o atacante Rafael Borré. O colombiano pertence ao Eintracht Frankurt e está emprestado ao Werder Bremen. Os dois clubes são alemães.

De acordo com o jornalista Lucas Collar, Barcellos irá se encontrar com Deive Bandeira, gerente de mercado do Inter, e Felipe Dallegrave, executivo jurídico do Colorado. O Internacional, vale lembrar, já se acertou com Frankfurt e com Borré.

No entanto, o Werder quer um valor para liberar o atleta, afinal, ele tem o passe do atacante até junho deste ano. As cidades alemãs Bremen e Frankfurt estão separadas por quase 500 km, o que dificulta um encontro “olho no olho” entre as partes envolvidas.

Vale lembrar que o River Plate, clube que Borré defendeu entre 2017 e 2021, tentou recontratar o atacante. No entanto, o colombiano optou pelo Internacional. Afinal, o Colorado ofereceu um salário maior. Aliás, nesta janela, o Inter já contratou outro atacante do Frankfurt, o argentino Lucas Alario.

Borré tem 29 anos e começou a carreira no Deportivo Cali, de seu país natal. Depois, passou ainda por Atlético de Madrid, Villarreal, River Plate, e, claro, Eintracht Frankfurt e Werder Bremen. O atacante é frequentemente convocado pela seleção colombiana.

Além de Alario, aliás, o Internacional já contratou o meia Hyoran, o goleiro Ivan e o zagueiro Robert Renan. O Colorado, vale destacar, ainda negocia com os volantes Fernando, ex-Sevilla e hoje sem clube, e Thiago Maia, do Flamengo. Em 2024, o talvez futuro time de Borré disputará o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.