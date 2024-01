Jogador denuncia tentativa de manipulação na Copinha

Uma jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024 sofreu tentativa de manipulação de resultado. De acordo com o jogador, que não quis se identificar, um aliciador fez uma proposta de R$ 10 mil por mensagens de aplicativo.

A oferta era para que ele sofresse dois gols no primeiro tempo da partida entre Nacional (SP) e Avaí (SC). O jogo, disputado na última segunda-feira, terminou 1 a 0 para o time catarinense. O site 'GE' informou o caso primeiramente.

Após a proposta, o jogador procurou a Federação Paulista de Futebol e denunciou o aliciador. Delegado da Drade (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva), Cesar Saad identificou o autor. Jiuliando José da Silva Bezerra confessou a tentativa de manipulação.

Esta não é a primeira vez que a Copinha é alvo de manipulações de resultados. Afinal, em 2023, na edição passada, jogadores do Zumbi (AL) e do Real Ariquemes (RO) receberam ofertas de R$ 3 mil. O objetivo era que eles ajudassem em um determinado número de escanteios nos respectivos jogos. Na ocasião, a Federação Paulista de Futebol (FPF) contratou empresas especializadas em monitoramento de casas de apostas para identificar partidas com potencial de manipulação.

