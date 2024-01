Copa da Liga: Liverpool bate Fulham e abre vantagem na semifinal

O Liverpool está a um empate de garantir vaga na final da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira (10), os Reds venceram o Fulham por 2 a 1, de virada, no jogo de ida da semifinal da terceira principal competição de clubes do futebol inglês. Em Anfield, os donos da casa chegaram ao triunfo com gols de Curtis Jones e Gakpo, ambos na segunda etapa. Por outro lado, os visitantes balançaram a rede após Andreas Pereira dar assistência para Willian abrir o placar.

Além disso, o jogo da volta está marcado para o dia 24, quarta-feira. Quem avançar neste confronto enfrenta o vencedor de Middlesbrough x Chelsea na final da Copa da Liga Inglesa. O time da segunda divisão saiu na frente ao vencer os Blues por 1 a 0 jogando em casa. Assim, tanto o Liverpool quanto o Middlesbrough precisam de apenas um empate para carimbar o passaporte para a decisão.

Pochettino, após derrota do Chelsea: ‘Fomos punidos pelos nossos erros’

O jogo

As equipes protagonizaram um primeiro tempo morno em Anfield, mas o Fulham levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo. Em jogada construída por brasileiros, Andreas Pereira deu assistência para Willian abrir o placar aos 19 minutos após falha do zagueiro Van Dijk.

No entanto, o Liverpool conseguiu mudar a postura no segundo tempo e foi em busca da virada. Klopp fez alterações na equipe e colocou Darwin Nuñez e Gakpo em campo para aumentar o ímpeto ofensivo da equipe. A pressão funcionou e os Reds chegaram ao empate com gol de Curtis Jones, aos 22 minutos. Assim, a bola na rede animou os donos da casa, e apenas dois minutos depois, o Liverpool chegou à virada com gol marcado por Gakpo, na segunda assistência de Darwin Nuñez no jogo.

Semifinal da Copa da Liga Inglesa

Terça-feira (9/1)

Middlesbrough 1×0 Chelsea

Quarta-feira (10/1)

Liverpool 2×1 Fulham

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook