Cruzeiro arrasa União Mogi: 9 a 0. Próximo rival será o Madureira

O Cruzeiro arrasou o União Mogi, nesta quarta-feira (10/1), pela terceira rodada do Grupo 28 da Copinha: 9 a 0. O jogo foi no Estádio Nogueirão e a Raposa foi massacrante. Além dos gols, perdeu várias chances e ainda mandou uma na trave diante do apático rival paulista. Ainda no primeiro tempo a Raposa já vencia por 5 a 0. Mas freou o ritmo na etapa final. Contudo, ainda assim ampliou o placar. Os gols foram de Fernando (três), Arthur (dois), Gui Meira (dois), Tevis e Victor Jesus. Dessa forma, a Raposa iguala a maior goleada desta Copinha (Athletico 9 a 0 no Sparta).

O Cruzeiro terminou em primeiro lugar no Grupo 28, com sete pontos, o mesmo do Nova Mutum-MT. Porém, com melhor saldo: 10 a 6. Contudo, os dois times se classificaram. Já Capital (três pontos) e União Mogi (zero) estão eliminados. Na segunda fase, o rival cruzeirense será o Madureira.

Veja aqui a tabela de classificação da Copinha

E tome gol do Cruzeiro

O jogo foi tranquilo para o Cruzeiro, que saiu na frente aos oito minutos. Vitinho tocou para Fernando fazer seu primeiro gol no jogo. Já o segundo tento até que demorou para sair. Veio apenas aos 28, isso depois da Raposinha perder muitas chances. Foi de pênalti, cobrado por Gui Meira. Mas, até o intervalo, os mineiros marcaram mais três vezes, com Arthur (dois) e Gui Meira.

No segundo tempo, Tevis fez 6 a 0 aproveitando boa trama do ataque e só teve o trabalho para mandar para a rede. E fez mais um com Fernando, aos 17, tocando na saída do goleiro. No fim, mais dois gols, com Victor Jesus e, pela terceira vez, Fernando. Baile celeste.

