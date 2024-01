Barcelona x Osasuna: escalações e onde assistir

Barcelona e Osasuna se enfrentam, nesta quinta-feira (11), às 16h, em partida válida pela semifinal da Supercopa da Espanha. O jogo no estádio Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita, vai definir quem será o adversário do Real Madrid na grande decisão. Isto porque, o clube merengue eliminou o Atlético de Madrid na outra semifinal.

Como chega o Barcelona

Embora tenha passado por alguns momentos de turbulência nesta temporada, o Barcelona vem de uma vitória por 2 a 1 diante do Las Palmas, com destaque para a estreia do atacante Vitor Roque, que deve ter nova oportunidade na Supercopa da Espanha.

Além disso, a boa notícia fica por conta do provável retorno do meia Pedri, que se recuperou de uma lesão muscular e poderá jogar nesta quinta-feira.

Como chega o Osasuna

O Osasuna chegou à Supercopa da Espanha após ter ficado com o vice na Copa do Rei na última temporada e chega como azarão nesta semifinal.

O clube da cidade de Pamplona é o atual 12º colocado do Campeonato Espanhol, com 22 pontos em 19 partidas. Ao mesmo tempo, a diferença para o Real Sociedad, primeiro dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias, é de 10 pontos.

Assim, o Osasuna tentará surpreender o Barcelona para conquistar uma vaga na final. A boa notícia é que o técnico Jagoba Arrasate terá todo o elenco à disposição e vai escalar o time com força máxima nesta quinta-feira.

Barcelona x Osasuna

Semifinal da Supercopa da Espanha (jogo único)

Data e horário: quinta-feira, 11/01/2024, às 16h (de Brasília)

Local: estádio Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Christensen, Ronald Araújo e Alejandro Baldé; Frenkie De Jong, Sergi Roberto (Oriol Romeu) e Gündogan; Raphinha, Lewandowski e João Félix (Vitor Roque). Técnico: Xavi Hernández.

Osasuna: Aitor Fernández; Nacho Vidal, David Garcia, Jorge Herrando e Juan Cruz; Lucas Torró, Ibáñez e Brasanac; Barja, Raúl Garcia e Ruben Garcia. Técnico: Jagoba Arrasate.

Onde assistir: ESPN e Star+

