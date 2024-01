Licitação do Maracanã: Vasco acusa débito no Flamengo, que regulariza situação

Enquanto o resultado da licitação do Maracanã não sai, a briga nos bastidores continua. Nesta quarta-feira, o Vasco, junto com a WTorre, sua parceira na tentativa de administrar o estádio, tentou desclassificar o consórcio que inclui Flamengo e Fluminense.

O Rubro-Negro, como protocolou o Vasco no processo de concessão, não estava em dia com o pagamento do FGTS de seus funcionários. A situação, porém, se resolveu rapidamente. Os jornalistas Lucas Pedrosa e Venê Casagrande deram a informação inicialmente.

Para regularizar a situação, o Flamengo fez o depósito de R$ 4,3 milhões ainda na tarde desta quarta. Dessa forma, o Rubro-Negro não tem pendência nenhuma e segue legal na disputa pela concessão do Maracanã. A certidão de regularidade dos licitantes com seus trabalhadores é um dos pré-requisitos do processo de licitação do estádio.