Juventus x Frosinone: escalações e onde assistir

As semifinais da Copa da Itália serão definidas nesta quinta-feira (11). Juventus e Frosinone se enfrentam às 17h, em Turim, na última partida das quartas de final do torneio. Em casa, a Velha Senhora quer confirmar o favoritismo para seguir em busca de mais um título nacional. Quem vencer a partida, encara a Lazio na próxima fase.

Como chega a Juventus

Fora das competições internacionais nesta temporada, a Juve dedica todas as suas atenções aos torneios do futebol italiano. Assim, a Velha Senhora chegou até as quartas de final da Copa da Itália após golear a Salernitana por 6 a 1 na fase anterior.

Ao mesmo tempo, o técnico Massimiliano Allegri terá alguns desfalques na equipe. Chiesa, Moise Kean, De Sciglio e Rabiot, lesionados, estão fora de combate.

Além disso, Allegri pode dar oportunidades para alguns jogadores como Cambiaso e Iling-Junior, citados pelo técnico na coletiva de imprensa na véspera da partida.

Como chega o Frosinone

O momento do Frosinone está longe de ser bom e a equipe precisa dar a volta por cima para seguir viva na Copa da Itália. O time é o atual 15º colocado do Italiano, com 19 pontos em 19 jogos, e vem de quatro derrotas consecutivas no Calcio. Assim, a vantagem para o Verona, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, é de apenas cinco pontos.

No entanto, a equipe surpreendeu nas oitavas de final da Copa da Itália e eliminou o Napoli com uma vitória por 4 a 0. Dessa maneira, o Frosinone chega com moral para bater de frente com a Juve.

Além disso, a boa notícia para os torcedores do Frosinone é que o técnico Eusebio Di Francesco vai poder usar os jogadores emprestados da Juve nesta quinta-feira, com o trio de ataque formado por Matias Soule, Kaio Jorge e Enzo Barrenechea. Por outro lado, a equipe segue sem poder contar com Anthony Oyono, Riccardo Marchizza e Jaime Baez, lesionados.

Juventus x Frosinone

Quartas de final da Copa da Itália

Data e horário: quinta-feira, 11/01/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)

Juventus: Perin; Gatti, Bremer, Danilo (Rugani); Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik (Yildiz), Vlahovic. Técnico: Massimiliano Allegri

Frosinone: Turati; Monterisi, Okoli, Bonifazi, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soule, Jorge, Ibrahimovic. Técnico: Eusebio Di Francesco

Árbitro: Juan Luca Sacchi (ITA)

VAR: Federico La Penna (ITA)

Onde assistir: Star+

Quartas de final da Copa da Itália

Terça-feira (9/1)

Fiorentina (5) 0x0 (4) Bologna

Quarta-feira (10/1)

Lazio 1×0 Roma

Milan 1×2 Atalanta

Quinta-feira (11/1)

Juventus x Frosinone

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook