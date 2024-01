Landim pede paciência por reforços no Flamengo: ‘Janela abre dia 11’

O Flamengo contratou Nicolás de la Cruz para 2024 e por enquanto foi só. O Rubro-Negro, porém, segue em busca de novos jogadores no mercado e prega paciência. Presidente do clube, Rodolfo Landim falou sobre a carência na lateral esquerda, com a aposentadoria de Filipe Luís, mas garantiu que ainda é cedo para criar pânico.

“A gente tem lateral-esquerdo, sim, tem a base. É uma posição que a gente precisa contratar mesmo, mas estamos vendo. Vai chegar jogador, a janela abre dia 11 de verdade, então ainda tem muita coisa para acontecer no mercado. Temos que ter paciência”, disse Landim ao “ge” após reunião sobre a arbitragem do Campeonato Carioca 2024 na Ferj.

O alvo do Rubro-Negro para a lateral esquerda é Matías Viña, que está no Sassuolo (ITA), mas pertence à Roma. Outros nomes na mira do Flamengo são Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull Bragantino, e Evander, meia do Portland Timbers (EUA). As três negociações, contudo, estão travadas no momento.

“O que eu posso falar? A gente está negociando com alguns jogadores, vamos ver se nós chegamos a algum acordo ou não. Se a gente chegar, que maravilha. Senão, vamos ter outros para procurar”, declarou Landim.

