Atlético-MG vence e termina fase de grupos da Copinha com 100% de aproveitamento

100% de aproveitamento. O Atlético-MG encarou o Ska Brasil (SP) nesta quarta-feira pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Junior 2024 e venceu por 2 a 1, de virada. Já classificado, o Galo confirmou a primeira colocação da chave. Zé Phelipe e Berê marcaram para os mineiros, enquanto Thayllon fez para os paulistas.

Dessa forma, o Galo encerra a fase de grupos com nove pontos, na liderança do Grupo 18, com cinco gols marcados e um sofrido. O Ska, porém, acabou eliminado com a virada. O empate dava a vaga ao clube no mata-mata, mas a derrota classificou o Floresta (CE).

O Galo tentou tomar a iniciativa da partida, mas quem abriu o placar foi o Ska Brasil. Aos 20 minutos, Hugo achou bom passe para Thayllon em profundidade, e o camisa 11 mostrou tranquilidade. Ele dominou e bateu cruzado, na saída do goleiro, para balançar as redes. Dessa forma, o time de Santana de Parnaíba foi para o intervalo vencendo.

Precisando ao menos do empate, o Atlético voltou para a etapa final em cima dos paulistas e criou boas chances. Aos oito, Caio Ribas acertou a trave, e Berê acertou a outra trave no rebote. O time de Belo Horizonte seguiu pressionando e empatou aos 21. Zé Phelipe recebeu cruzamento, finalizou na trave, mas pegou a sobra para deixar tudo igual. Os mineiros aproveitaram que o Ska recuou para tentar segurar o empate e conseguiram a virada aos 44 minutos, com Berê batendo no canto.

No mata-mata, o Atlético-MG vai encarar o Sfera (SP), que ficou em segundo no Grupo 17. O jogo ainda não tem data definida pela Federação Paulista de Futebol.

