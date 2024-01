Corinthians acha aparelhos de espionagem na sala da presidência

Uma varredura feita na sala da presidência do Corinthians encontrou três equipamentos de espionagem, na última semana. O procedimento, ordenado pelo novo presidente Augusto Melo, encontrou câmeras e microfones escondidos em três locais diferentes do gabinete. A informação foi dada primeiramente pelo jornal ‘Folha de São Paulo’.

A varredura encontrou os aparelhos embaixo da mesa da secretária da presidência, escondida em um interruptor e mais um atrás da tela de quadro, logo atrás da mesa do presidente. Entretanto, Augusto decidiu que não vai abrir um boletim de ocorrência pelo ocorrido.

A sala da presidência do Corinthians, no Parque do São Jorge, foi alvo desta procura logo depois de Augusto assumir o comando do clube. Ele foi empossado oficialmente no último dia 2, tomando logo a decisão de fazer esta busca. Em nota, o Corinthians confirmou ter encontrado os equipamentos e disse que “a nova administração lamenta, mas não se surpreende com o ocorrido”.

O ex-presidente Duilio Monteiro Alves foi procurado pela reportagem da ‘Folha’, mas não se manifestou. O Corinthians também não entrou em detalhes sobre qualquer conteúdo eventualmente registrado por câmeras ou microfones encontrados.

