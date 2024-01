Miguelito comanda a vitória do Santos na Copinha

O Santos confirmou o primeiro lugar do Grupo 26 da Copa São Paulo ao vencer o Água Santa na noite desta sexta-feira (10/1), no Inamar, em Diadema, por 3 a 0. O jogo em grande parte teve a sua disputa debaixo de chuva. E os gols foram de Hyan, Enzo e Miguelito. Este último, já convocado para a seleção principal da Bolívia, foi o melhor em campo. Afinal, além do gol, deu uma assistência e criou outras três chances.

O Peixe fechou a sua campanha na fase de grupos com nove pontos. Apesar da derrota, o Água Santa (que jogou com o time quase reserva) já havia garantido o segundo lugar. Terminou com seis pontos. O Nova Venécia, que venceu o Remo por 1 a 0 na preliminar, ficou em terceiro (três pontos). Enfim, os paraenses terminaram na lanterna, com zero. Na segunda fase, o Peixe enfrenta o São Bernardo. Já o Água Santa terá pela frente o Juventude-RS.

Peixe abre o placar no primeiro minuto

Mal começou o jogo e o Santos abriu o placar. Afinal, ainda era o primeiro minuto quando o goleiro Matheus, do Água Santa deu um passe nos pés de Miguelito; O boliviano aproveitou para ir ao fundo e tocar para Hyan fazer 1 a 0. O gol-relâmpago não fez o time anfitrião do grupo perder o foco. Tanto que criou boas oportunidades para empatar. Mas a eficácia estava do lado do Peixe. Aos 34, Gabriel Bontempo encontrou Enzo bem colocado e o atacante não falhou. Assim, o Santos foi para o intervalo com uma confortável vantagem de 2 a 0. Entretanto, não sem levar um susto: Ryan fez um gol para o Água Santa, mas anulado por impedimento.

No segundo tempo, o Santos voltou com quatro mudanças. Contudo, manteve a boa pegada. Mas o goleiro Matheus fez ótimas defesas evitando mais gols santistas e se redimindo do erro no primeiro gol. Porém, aos 24, o Santos ampliou. Após chute de Ryan e rebote, Miguelito pegou a sobra e fez 3 a 0.

ÁGUA SANTA 0 X 3 SANTOS

3ª Rodada Grupo 26 Copa São Paulo Futebol Júnior

Data: 10/1/2023

Local: Arena Inamar, Diadema (SP)

ÁGUA SANTA: Matheus; Gabriel Ferreira (Jonatas, 21’/2ºT), Mateus Faria (João Pedro, Intervalo), Christian e Marquinhos (Gabriel Fernandes, Intervalo); Breno; Christian, Luiz Eduardo (Carlos Gabriel, 13’/2ºT) e Murilinho (Kaleu, 13’/2ºT); Jajá e Ryan. Técnico: Thiago Constância.

SANTOS: Gustavo Jundi; JP Chemont (Gustavo Henrique, Intervalo), Thiago Balieiro, Samuel (Luca, Intervalo) e Diogo Correia; Balão (Souza, Intervalo), Hyan (André Klaus, 27’/2ºT), Miguelito; Gabriel Bontempo, Enzo Monteiro (Diego Borges, Intervalo) e Felipe Laurindo (Matheus Xavier, 38’/2ºT). Técnico: Orlando Ribeiro.

Gols: Hyan, 1’/1ºT (0-1), Enzo, 34’/1ºT (0-2). Miguelito, 24’/2ºT (0-3)

Árbitro: Murilo Tarrega Victor

Auxiliares: João Petrucio Marimonio e Leandra Aires Cossette

Cartões Amarelos: Gabriel Ferreira, Jajá, Ryan (AGS); JP Chemont, Diogo (SAN)

