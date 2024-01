Bahia anuncia contratação de Jean Lucas, que assina até 2028

O Bahia, enfim, anunciou oficialmente a contratação do volante Jean Lucas, contratado junto ao Santos para a temporada de 2024. O Tricolor Baiano irá pagar R$ 24,2 milhões pelo jogador, mas o valor pode aumentar para R$ 32 milhões, no caso de cumprimento de metas por parte do meio-campista. Aos 25 anos, ele assina contrato até o fim de 2028 com a equipe de Salvador.

Jean Lucas passa a ser, portanto, a contratação mais cara da história do futebol do Nordeste do Brasil. Embora anunciado apenas nesta quarta-feira (10), o jogador já estava com o restante do grupo do Bahia desde o começo da semana. Aliás, ele até viajou para Manchester, na Inglaterra, onde a equipe realiza a primeira parte de sua pré-temporada.

Contratado junto ao Santos, que acaba de cair para a Série B do Brasileirão, Jean Lucas é a segunda contratação oficializada pelo Bahia. A primeira foi o meia Everton Ribeiro, que recentemente deixou o Flamengo, após o fim de seu contrato. O Bahia será o sexto clube na carreira de Jean, que passou por Flamengo e também pelos franceses Lyon, Mônaco e Brest, além do próprio Santos.

No ano passado, ele disputou 22 partidas no Brasileirão, com a camisa do Peixe. Pelo Bahia, Jean Lucas terá mais uma chance de disputar a elite do futebol nacional, após sua volta ao país, no fim de 2022.

