Em parceria com Sírio-Libanês, Corinthians faz bateria de exames

O elenco profissional do Corinthians realizou, nesta terça-feira (9), uma bateria de exames em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo. As atividades, que envolveram testes ergométricos, eletrocardiogramas e todo tipo de exames, aconteceu no CT Joaquim Grava. Estas avaliações serviram para começar a pré-temporada de 2024 e dar à equipe médica do Timão uma ideia sobre como está o estado físico dos atletas para estes primeiros dias de treino. Assista no vídeo abaixo:

