Flamengo de Guarulhos x Vasco, pela Copinha: onde assistir e escalações

O Vasco não teve boa estreia, mas se recuperou na segunda partida com vitória. Em seguida, a equipe carioca vai encarar o Flamengo de São Paulo, nesta quinta (11), às 15h15, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. O duelo será válido pela terceira e última rodada da fase de grupos.

As duas equipes somam os mesmos quatro pontos. O Cruz-Maltino está na segunda colocação do Grupo 29 pelo saldo de gols inferior. Afinal, o Gigante da Colina tem dois gols a menos que o anfitrião no quesito.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão da CazéTV, em seu canal no YouTube.

Como chega o Vasco

O Vasco não conseguiu boa apresentação em seu primeiro compromisso na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time carioca até saiu na frente no começo do jogo, porém somente empatou por 1 a 1 com o Macapá. Na sequência, os meninos da base apesar não terem sido brilhantes foram eficientes. O atacante Cauã Paixão foi o grande destaque do jogo, pois foi o autor dos dois gols do triunfo sobre o Potyguar. O meio-campista Guilherme Estrella, mesmo com atuação discreta no geral, foi decisivo com assistência para o segundo gol.

Assim, o Cruz-Maltino pode se classificar para a próxima fase da Copinha com apenas um empate. A vitória é o resultado ideal, pois o Macapá soma dois pontos e caso goleie o Potyguar, pode avançar na vantagem pelo saldo de gols.

FLAMENG-SP X VASCO

3ª rodada do Grupo 29 da Copinha

Data e horário: 10/01/2024, às 15h15 (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, na Grande São Paulo (SP)

FLAMENGO: Felipe; Jorginho, Ruan, Rafael, Catai; Raul, Brendon, Cainho, Kaique; Risadinha e Rikelmi. Técnico: Everton Moreno

VASCO: João Pedro Lecce; Paulinho, Vitor Manoel, Roger, Victão; João Miotto, Leandrinho, Lucas Eduardo, Matheus Ferreira; Guilherme Estrella e Cauã Paixão. Técnico: William Batista.

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Marco Antonio de Andrade e Felipe Camargo Moraes

