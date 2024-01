Botafogo anuncia a contratação de Savarino

O Botafogo confirmou, nesta quinta-feira (11), o seu quinto reforço para 2024. Trata-se do meia-atacante Savarino, jogador venezuelano de 27 anos que estava no Real Salt Lake, na Major League Soccer (MLS), a liga profissional dos Estados Unidos. O astro da Vinho Tinto assina, então, contrato de três temporadas com o Mais Tradicional. Para contar com o gringo, o Glorioso desembolsou, aliás, 3 milhões de dólares (R$ 14,6 milhões).

Após anunciá-lo, o Botafogo aguarda, agora, nos próximos dias, a chegada da fera. O jogador vai se juntar ao elenco que realiza pré-temporada em Itu, no interior de São Paulo.

Savarino atuou as duas últimas temporada no Real Salt Lake. Na terra do Tio Sam, marcou 18 gols e deu oito assistências em 54 jogos. Antes, estava no Atlético-MG, onde sagrou-se campeão brasileiro, da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil e do Mineiro.

Além de Savarino, o Botafogo havia acertado as contratações do goleiro John e dos zagueiros Halter e Barboza. Jeffinho é outra novidade no plantel, porém, este pertence ao Lyon (FRA) e reforça a Estrela Solitária por empréstimo.

