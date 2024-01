Campeão pela França vê conflito no vestiário se Real contratar Mbappé

Uma novela antiga promete voltar à tona nas próximas semanas. O atacante Kylian Mbappé entrou em seus últimos seis meses de vínculo com o PSG e já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Um em especial já é conhecido na memória do torcedor: o Real Madrid. Todavia, de acordo com o ex-jogador francês Emmanuel Petit, campeão mundial em 1998, a possível contratação do “Tartaruga Ninja” pelos Merengues poderia ser uma bomba no vestiário, principalmente com o jovem Jude Bellingham, que vem sendo o destaque nesta temporada.

” Imagina Bellingham se Mbappé vem para o Real Madrid? Teriam que mudar seu salário. Sabe como funciona o vestiário? Os grandes jogadores querem ser os que ganham mais. Se têm a sensação de quem alguém veio do nada, mas ganha mais que você… Isso poderia ser o início para destruir o vestiário”, afirmou Petit, à rádio “talkSPORT”.

REAL ESTEVE PERTO DE CONTRATAR O FRANCÊS

Há duas temporadas, o Real Madrid ficou perto de contratar Mbappé sem custos, afinal o atacante também estava em fim de vínculo com os franceses. Contudo, o jogador preferiu ficar em Paris e renovou por dois anos. Assim, a relação com os Merengues ficou estremecida, conforme destaca Petit, que marcou o terceiro gol dos Bleus contra o Brasil na final de 1998, que deu o primeiro título mundial à França.

“Estavam dispostos a quebrar o cofre por ele. A situação mudou muito. Porque provavelmente no Real Madrid se sentem traídos. E ainda tem Bellingham que é a estrela do momento. Acha que pode ter miniestrelas que brilhem um de cada vez? Sabe como funciona o Real? É muito difícil, há egos muito grandes”, complementou.

A novela promete se arrastar novamente, afinal o Real Madrid segue interessado em Mbappé, que não dá pistas sobre o seu futuro. Simultaneamente, o PSG mantém esperanças de renovar novamente com o seu camisa 7.

MBAPPÉ É ARTILHEIRO DA LIGUE 1

Mbappé segue sendo o cara do PSG nesta temporada. São 24 partidas pelo clube francês, com incríveis 25 gols, sendo 18 na Ligue One, na qual é o artilheiro isolado. O atacante ainda contribuiu com três assistências.

Já Bellingham, que chegou no início da temporada ao Real Madrid, parece um veterano no Santiago Bernabéu. Sem sentir o peso da camisa blanca, atuou em 23 partidas, com 17 gols e cinco assistências. Vale destacar que o jovem inglês, de apenas 20 anos, não é um atacante de ofício e é o artilheiro do Campeonato Espanhol com 13 bolas na rede, um a mais que Morata, do Atlético de Madrid, e Mayoral, do Getafe.

