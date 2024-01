Neymar pai explica motivo de ajuda a Daniel Alves: ‘A família pediu’

Neymar pai enviou R$ 800 mil mais advogados para contribuir com Daniel Alves, na defesa do jogador brasileiro que é acusado de estupro na Espanha. O pai do atacante, aliás, explicou o motivo de mandar a contribuição.





Em conversa com o ex-jogador Emerson Sheik, o pai de Neymar explicou a situação e garantiu que a ajuda foi após pedido dos familiares do lateral-direito.

“A família nos pediu ajuda. O Daniel não tinha dinheiro para se defender, e o prazo para o pagamento da defesa estava expirando. Pense bem, em nenhum momento eu podia negar ajuda a um amigo que está tentando se defender de uma acusação”, disse.

O montante, aliás, pode reduzir a pena de Daniel em caso de condenação. O pagamento à justiça aconteceu no dia 9 de agosto.

Daniel está com problemas na justiça da Espanha, mas também no Brasil. Afinal, Daniel Alves está com suas contas bloqueadas. Ele foi alvo de uma ação feita por Dinorah Santana por não pagamento de pensão alimentícia desde 2022. Em 10 de agosto de 2023, a ex-mulher buscou a Justiça do Rio de Janeiro e cobra R$ 13 milhões de Daniel.

“O Daniel está preso preventivamente e não foi julgado. Até o momento, a presunção de inocência é válida no mundo inteiro. Ou a gente participa de um pré-linchamento e julgamento público ou tentamos ajudar um amigo e deixamos a Justiça decidir o destino do Daniel”, acrescentou Neymar.

Neymar fala em virar as costas para Daniel

O pai do jogador brasileiro, aliás, garantiu que é preciso esperar o julgamento para depois ter conclusões sobre o caso.

“Eu não poderia virar as costas… E se a Justiça decidir que o Daniel é inocente? Preferi ter o peso de acreditar em um amigo do que virar as costas para alguém”, completou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.