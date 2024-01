Corinthians marca jogo-treino contra time da terceira divisão do Paulista

O Corinthians marcou um jogo-treino com o União São João de Araras, equipe que disputa a terceira divisão do Campeonato Paulista. A partida será realizada neste domingo (14), às 10h, no CT Joaquim Grava. Ainda não foi informado se a imprensa terá acesso ao jogo-treino ou se haverá transmissão ao vivo pelos canais oficiais dos clubes.

A partida tem como objetivo dar ritmo de jogo e entrosamento para o Corinthians visando ao inicio da temporada. O Timão estreia no Campeonato Paulista no dia 21 de janeiro, contra o Guarani, na Neo Química Arena.

Corinthians já tem time titular?

Ainda não se sabe qual será o time titular, mas o técnico Mano Menezes já deu indícios de quem pode começar a temporada na equipe principal. Na quarta-feira (10), o treinador comandou uma atividade com bola e separou dois grupos em campo. Num deles, estava o time visto, pelo menos a princípio, como o ideal para começar jogando, por parte do comandante.

Aliás, neste treinamento que ocorreu no CT Joaquim Grava, o time pretensamente titular estava composto por três das quatro contratações mais recentes do clube: o lateral-esquerdo Hugo, o volante Raniele e o meia argentino Rodrigo Garro. A equipe alinhou assim: Cássio; Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon, Matheus Araújo e Garro; Romero e Yuri Alberto.

Assim, a tendência é que essa equipe comece o jogo-treino contra o União São João de Araras. Na segunda parte da atividade, Mano Menezes deve mudar toda a equipe. O time ”reserva” do Alvinegro deve ter: Carlos Miguel; Rafael Ramos, Rafael Venâncio, Gustavo Vera e Palacios; Matheus Bidu, Roni e Fausto Vera; Rojas, Gustavo Mosquito e Wesley.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.