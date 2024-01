Renato Augusto e Felipe Alves são regularizados e podem estrear pelo Fluminense

O meia Renato Augusto e o goleiro Felipe Alves estão registrados no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e estão regularizados pelo Fluminense. Assim, ambos podem estrear com a camisa do clube pelo Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, no dia 18 de janeiro, na próxima semana.

Os dois estão com o grupo que irá iniciar o Estadual, formado por atletas da base e que não disputaram o Mundial de Clubes em dezembro. A equipe titular, porém, irá se reapresentar no dia 23 de janeiro para completar um mês inteiro de férias. Vale lembrar que o Tricolor encerrou a temporada passada no dia 22 de dezembro, diante do Manchester City, em Jedá, na Arábia Saudita.

Quem também teve seu nome no BID foi Cristiano. O lateral-esquerdo retornou do empréstimo junto à Chapecoense e integra o elenco neste início de temporada. Além disso, Alexandre Jesus e Luan Freitas também voltaram ao time carioca.

Por fim, o Tricolor segue de olho no mercado. O nome da vez é do meio-campista David Terans, de 29 anos, que está sem espaço no Pachuca, do México. Intermediários ofereceram o atleta, e o nome agradou a direção tricolor, que estuda a possível contratação.

