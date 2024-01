Griezmann celebra marca histórica pelo Atlético de Madrid: ‘Prestes a chorar’

O atacante Griezmann entrou de vez na história do Atlético de Madrid. O francês se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 174 gols, após marcar diante do arquirrival Real Madrid, na Supercopa da Espanha. Assim, ele ultrapassou o lendário Luis Aragonés.

Depois do jogo eletrizante, com duas viradas e vitória dos Merengues por 5 a 3, Griezmann vibrou com o feito histórico pelo Atleti.

“Muitas emoções, incluindo a tristeza de perder, o orgulho, a felicidade de ter conquistado isso (o recorde). No intervalo, estive prestes a chorar”, confessou o atacante.

Confira a resposta completa de Griezmann no vídeo acima

