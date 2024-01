Estudo coloca Arias como segundo ponta mais valioso fora da Europa

De acordo com o Centro Internacional de Estudos em Esporte (Cies, na sigla em francês), Jhon Arias, do Fluminense, é o segundo jogador mais valioso entre os pontas que atuam fora da Europa. Com isso, segundo o análise, o colombiano tem valor de transferência estimado em 28,2 milhões de euros (R$ 151,4 mi).

No último mês de 2023, o ponta foi o terceiro melhor jogador do Mundial de Clubes. No estudo do Cies, o camisa 21 está atrás apenas do belga Yannick Carrasco, do Al Shabab, da Arábia Saudita. Além disso, fica à frente de nomes conhecidos do futebol brasileiro e mundial: Maurício (Internacional), Artur (ex-Palmeiras e agora no Zenit), Everton Cebolinha (Flamengo) e Sadio Mané (Al-Nassr).

Com as boas atuações, Arias tem despertado o interesse de clubes do Velho Continente. Entre eles, está o Zenit, porém a proposta foi recusada. Desde o início da guerra com a Ucrânia, os clubes russos foram proibidos de disputar competições europeias, como a Champions League.

Data da reapresentação

O ponta só irá se reapresentar em 2023 ao lado dos jogadores que disputaram o Mundial e de parte da comissão técnica de Fernando Diniz. Por outro lado, o jogador mantém a forma com o auxílio dos trabalhos de um fisioterapeuta e um personal. No momento, aliás, Arias está na Colômbia com a família.

Durante as férias, o jogador tem registrado em suas redes sociais as atividades diárias que tem feito. Sendo assim, na última temporada, o colombiano teve 12 gols marcados e 17 assistências, em 61 partidas. O principal foco do Tricolor de Laranjeiras neste início de temporada é a Recopa Sul-Americana, prevista para os dias 22 e 29 de fevereiro, e a busca pelo tri do Carioca.

Lista do Cies sobre o ponta mais valioso fora da Europa

1º -Yannick Carrasco (Al-Shabab, Arábia Saudita): € 31,2 milhões (R$ 167,51 mi);

2º – Jhon Arias (Fluminense): € 28,2 milhões (R$ 151,40 mi);

3º – Esequiel Barco (River Plate, Argentina): € 21,6 milhões (R$ 115,97 mi);

4º – Gonzalo Plata (Al-Sadd, Qatar): € 21,5 milhões (R$ 115,43 mi);

5º – Maurício (Internacional): € 20,8 milhões (R$ 111,67 mi);

6º – Riyad Mahrez (Al-Ahli, Arábia Saudita): € 20,8 milhões (R$ 111,67 mi);

7º – Pablo Solari (River Plate, Argentina): € 20,6 milhões (R$ 110,60 mi);

8º – Artur (Palmeiras): € 16,2 milhões (R$ 86,97 mi);

9º – Everton Cebolinha (Flamengo): € 15,6 milhões (R$ 83,75 mi);

10º – Sadio Mané (Al-Nassr, Arábia Saudita): € 14,4 milhões (R$ 77,31 mi).

