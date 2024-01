CBF oficializa, nesta quinta, a abertura da janela de registros de jogadores

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou, nesta quarta-feira (10), o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas (RNRTAF). Trata-se, assim, do primeiro anual do registro de jogadores, com início nesta quinta-feira (11) e encerramento no dia 7 de março.

No texto, a CBF destaca que, atletas envolvidos nas competições estaduais podem se transferirem para outras equipes das Séries A ou B até o dia 19 de abril. Com a data, a entidade evita que os jogadores troquem de clubes durante estes torneios regionais.

Segundo a entidade máxima do futebol brasileiro também, o segundo período anual de registros terá início em 10 de julho e término em 2 de setembro. Curiosamente, coincidindo com a janela de transferências da Europa.

Nas duas janelas, são, portanto, oito semanas oito semanas para os clubes atuarem no mercado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.