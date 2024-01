Gabigol completa cinco anos no Flamengo e tenta dar a volta por cima em 2024

Há exatos cinco anos, o Flamengo anunciava a chegada de um reforço que faria história no clube. Trata-se de Gabigol, que acumula onze títulos, duas Libertadores e gols decisivos. Por outro lado, o camisa 10 chega em 2024 depois de sua pior temporada, em que terminou na reserva e busca dar a volta por cima em seu último ano de contrato – ainda não houve a renovação.

Desde que chegou ao clube carioca, o atacante marcou seu nome com gols importantes como nas finais da Copa Libertadores de 2019 e 2022, entretanto vive sua pior temporada no clube. Em 2023, marcou 20 gols em 58 partidas. De acordo com Romário, entrevista ao jornal ‘O Globo’, em outubro de 2023, se o jogador seguir atuando fora de posição, não conseguirá ser titular.

Gabigol já ergueu a taça em 11 oportunidades, com 153 gols em 264 jogos. Assim, se tornou o sexto maior artilheiro da história do clube e sacramentou seu nome no hall de ídolos do clube carioca. Além disso, é o segundo maior artilheiro do Flamengo em Campeonatos Brasileiros, com 67 gols marcados em 129 jogos disputados.

Má fase e banco de reservas

Interesse do Corinthians e pré-temporada