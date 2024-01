Dorival, sem mágoa de Neymar, quer o 10 como o cara da sua Seleção

Dorival Júnior disse que o atrito que teve com Neymar, em 2010, no Santos, está no passado. E que ele conta, e muito com o craque brasileiro, quando Ney se recuperar da lesão, no desafio de recolocar a Seleção no caminho das vitórias e de volta aos braços do povo.

“O Brasil tem de aprender a jogar sem Neymar e entendo que este vive uma lesão. Temos um dos três melhores do mundo na atualidade e temos de aproveitar. Neymar é importante desde que recuperado, em condições e focado”.

Sobre a discussão com Neymar, que levou a diretoria do Santos a demitir o técnico, o que foi motivo de críticas na época, Dorival comentou.

“Não tenho problema nenhum com o Neymar. A proporção que tomou foi além do que esperávamos. Aliás, desde o momento após a partida, já estávamos conversando e falando normalmente. Mas a diretoria do Santos tomou aquela posição, eu respeitei. Apenas isso. Mas com ele, nunca tive problema nenhum. E sempre que nos encontramos, sempre foi uma situação positiva”.

O que rolou entre Dorival e Neymar em 2010

A briga entre Neymar e Dorival ocorreu num jogo do Santos contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão de 2010. Tudo em razão de Dorival mandar Neymar não cobrar um pênalti. O jogador, então xingou o técnico. Como resultado. Dorival o afastou do jogo seguinte, contra o Guarani. Ney deveria voltar na rodada em seguida, contra o Corinthians. Entretanto, o técnico avisou que ele seguiria afastado. Mas aí, a diretoria, insatisfeita em não ter seu melhor jogador naquele clássico, demitiu Dorival.

