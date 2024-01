Gabigol fecha acordo com advogado que defendeu Guerrero em caso de doping

Em meio à pré-temporada do Flamengo, Gabigol contratou o advogado Bichara Neto, que defendeu Paolo Guerrero na suspensão por doping nos tribunais da Fifa em 2017. Vale lembrar que a Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem denunciou o camisa 10 no dia 21 de dezembro, por tentativa de fraude em exame de controle de doping. A informação é do portal ‘ge’.

Esse caso aconteceu no dia 8 de abril deste ano, no Ninho do Urubu, centro de treinamento rubro-negro. No momento, a defesa ainda avalia se vai usar o prazo extenso entre o fato e a denúncia a favor do atacante. Os representantes de defesa do atleta têm, portanto, cinco dias para recorrer. Isso deve acontecer após o fim do recesso do tribunal.

Sendo assim, será indicado relator para o caso e depois será marcado o julgamento no TJD-AD. Neste momento, Gabigol não corre risco de suspensão preventiva. Dessa forma, segue sua preparação para o início da temporada e tenta dar a volta por cima depois de encerrar 2023 no banco de reservas. Além disso, nesta quinta-feira (11), o atacante completa 5 anos de Flamengo.

Entenda o caso

O jogador vai responder por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a “fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle”. O código prevê a suspensão de até quatro anos em caso de condenação. O atleta publicou a seguinte mensagem, nas redes sociais, quando o caso veio à tona