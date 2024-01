Diretora jurídica do Vasco tranquiliza sobre São Januário: ‘Sem interdições’

O Vasco passou por uma situação que estava fora da programação. Isso porque o clube foi alvo de denúncias anônimas envolvendo São Januário. Assim, o estádio teve uma vistoria do Corpo de Bombeiros e sofreu interdição por curto período. Após a solicitação das autoridades, o Cruz-Maltino solucionou as questões pendentes.

Com isso, a diretora jurídica do Gigante da Colina, Gisele Cabrera, assegurou que a Colina Histórica já retornou à normalidade

“São Januário está aberto, sem interdições. Aconteceu uma vistoria dos bombeiros, na qual foram requeridos documentos para esclarecimentos e, nesse período, entre o requerimento e a entrega, houve um intervalo protocolar de interdição parcial, que imediatamente após a entrega das documentações foi suspenso e desinterditado”, esclareceu a advogada em entrevista à rádio Itatiaia.

O estádio, aliás, será o palco da estreia do Vasco no Campeonato Carioca e na temporada. A equipe alternativa do Cruz-Maltino terá o Boavista como primeiro adversário no dia 18 de janeiro, às 19h30.

Vale relembrar que o clube passou por episódios marcantes com São Januário no ano passado. Afinal, após os atos de vandalismo com a consequente derrota para o Goiás, no primeiro turno. O estádio ficou interditado por quase três meses e seis partidas como mandante até o clube chegar a um acordo com a Justiça do Rio de Janeiro. Posteriormente, foi também palco da vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, que garantiu a permanência do Gigante na Série A.

Entenda o que motivou a interdição da casa do Vasco

O documento estruturado pelo Corpo de Bombeiros indicava que São Januário estava em condições que possibilitariam causar perigo em seus torcedores. Desse modo, a solução seria pela interdição do local. Rapidamente o clube assegurou que solucionou o problema. Além de entregar os laudos que permitem o Gigante de atuar no palco e até trabalhar com o máximo de sua capacidade.

O laudo, inclusive, apontava que a Colina Histórica teria a chance de causar “risco sério e iminente de danos, assim como queda de acabamento e revestimento da estrutura”. A única parte do estádio que não sofreu limitação foi a região da tribuna, pois recebeu reformas recentemente.

