Veja momentos curiosos da apresentação de Dorival no Brasil

Dorival Júnior concedeu uma entrevista coletiva, na tarde desta quinta-feira (11), na sede da CBF, como novo técnico da Seleção Brasileira. O Jogada 10 marcou presença no evento e reparou alguns momentos curiosos na chegada do novo comandante.

Dorival é apresentado no Brasil

Dorival Júnior chegou ao lado de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. Assim, ambos fizeram questão de cumprimentar os integrantes da comissão técnica que estavam sentados na primeira fileira. Em seguida, os dois subiram ao palco da sede e fizeram a assinatura de contrato do novo treinador do Brasil.

Após assinar contrato e vestir um casaco do Brasil, Dorival pediu para fazer algumas considerações iniciais antes de abrir perguntas para os jornalistas. O técnico, dessa forma, relembrou momentos marcantes da carreira e pediu uma reaproximação do povo brasileiro com a Seleção. As falas do treinador renderam aplausos dos profissionais presentes no evento.

A coletiva de imprensa durou cerca de 40 minutos. Dorival fez questão de responder atenciosamente cada pergunta feita pelos jornalistas. O carinho do técnico com os profissionais presentes no evento chamou atenção. O treinador sempre prezou muito pela relação humana em seus trabalhos e mostrou que pretende manter este legado também na Seleção Brasileira.

Dorival Júnior é apresentado como novo técnico da Seleção Brasileira – Fotos : Staff Images / CBF

Fim da entrevista

Depois da entrevista, Dorival Júnior e Ednaldo Rodrigues tiraram uma foto ao lado dos integrantes da comissão técnica. Em seguida, ambos se retiraram do local. O técnico atendeu alguns jornalistas durante sua saída e gravou vídeos direcionados para os brasileiros. O presidente da CBF, por outro lado, preferiu não falar com os repórteres.

O contrato de Dorival Júnior na Seleção Brasileira é válido até dezembro de 2026, logo depois da próxima Copa do Mundo. A estreia do técnico está marcada para acontecer em um amistoso no dia 23 de março, diante da Inglaterra, às 16h, em Londres. O comandante chega em um momento delicado, tendo em vista que os jogadores brasileiros vêm de três derrotas consecutivas nas Eliminatórias.

