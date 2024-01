Entenda por que De La Cruz usará a 18 no Flamengo

Que o uruguaio Nicólas De La Cruz usará a camisa 18 no Flamengo em 2024 não é mais novidade. No entanto, os torcedores se perguntam o porquê da escolha. Vale lembrar que o número geralmente é usado por atletas reservas. Assim, os rubro-negros esperavam que ele ficasse com a 7, afinal, Everton Ribeiro deixou a equipe.

No imaginário do torcedor, aliás, De La Cruz será titular no Flamengo, ao lado do compatriota e concorrente na seleção Arrascaeta. O camisa 18, inclusive, é a única contratação do Fla nesta janela e chega badalado, afinal, foi adquirido após o Rubro-Negro pagar R$ 79 milhões. Dessa forma, está entre as cinco maiores contratações da história do clube em valores. Curiosamente, os quatro primeiros estão no elenco: Gerson, Pedro, Gabi e Arrascaeta.

De La Cruz explica que o número foi um pedido dele, afinal, tem uma grande simbologia. Dessa forma, a diretoria do Flamengo optou por entregar a camisa 7 para Luiz Araújo.

“O número 18 representa, para mim, algo muito importante, porque foi o primeiro número que usei quando estreei na primeira divisão (do Uruguai). É um número que me marcou muito em minha carreira e espero conseguir coisas importantes com ele”, contou De La Cruz, em entrevista à “Fla TV.

De La Cruz tem 26 anos e começou a carreira no Liverpool do Uruguai, onde jogou entre 2015 e 2017. Naquele mesmo ano, transferiu-se para o River Plate, o da Argentina. No clube argentino, aliás, foi campeão da Libertadores em 2018 e vice no ano seguinte, perdendo justamente para o Flamengo. Foram ainda outros nove títulos com os argentinos.

