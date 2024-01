Fluminense x Ituano: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de terminar em primeiro no Grupo 13, o Fluminense volta a campo pela Copinha nesta sexta-feira (12). às 16h30 (de Brasília). Assim, o adversário será o Ituano no Estádio Municipal Profº Luís Augusto de Oliveira, o “Luisão”, em São Carlos, pela segunda fase do torneio. O Tricolor de Laranjeiras segue vivo na briga pelo hexa.

Agora é mata-mata. Quem avançar para a terceira fase do torneio mede forças com Criciúma ou São-Carlense, que se enfrentam também nesta sexta-feira (12), porém às 19h (de Brasília). Dessa forma, em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será definida na decisão por pênaltis.

Onde assistir

A partida desta sexta-feira (12) terá a transmissão do SporTV, canal fechado.

Como chega o Fluminense

Segundo clube com mais títulos da Copinha, o Fluminense é um dos principais candidatos a erguer a taça nesta edição. Na primeira fase, o time carioca fez 6 pontos ao vencer as duas primeiras rodadas (contra São Raimundo-RR e Lagarto-SE) do Grupo 13. Além disso, pela terceira rodada, entrou com a escalação reserva e sofreu o revés para o São-Carlense.

Na edição de 2023, a equipe ficou pelo caminho na terceira fase, diante do Goiás. Desta vez, o técnico Caio Couto tenta fazer com que o Tricolor chegue mais longe. Em suma, a tendência é que coloque em campo o que tem de melhor, a espinha dorsal das duas primeiras rodadas. A provável escalação, afinal, é composta por Álvaro; Marcão, Kayki, Joilson e Esquerdinha; Freitas, João Lourenço e Riquelme Felipe; Enzo, Isac Martins e Gustavo Lobo.

Como chega o Ituano

Na última edição, o time paulista chegou até as quartas de finais e teve um desempenho surpreendente com três vitórias na primeira fase. Desta vez, triunfou em duas e ficou com a segunda colocação do Grupo 14, atrás do Criciúma. Por fim, na última rodada da primeira fase, o Galo empatava com o Atlético Cearense por 1 a 1, quando o atacante Zé Carlos marcou o gol da classificação.