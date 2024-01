Bayern de Munique x Hoffenheim: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar pelo Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira (12), o atual campeão Bayern de Munique recebe o Hoffenheim, às 16h30, na partida de abertura da 17ª rodada da Bundesliga. A bola rola no Allianz Arena e pode recolocar a equipe bávara na cola do líder Bayer Leverkusen.

Como chega o Bayern de Munique

Na semana em que se despediu de Beckenbauer, um dos maiores ídolos da história do clube, o Bayern de Munique volta suas atenções para a disputa do Campeonato Alemão. Com uma partida a menos que o líder Bayer Leverkusen, os bávaros terão a oportunidade de depender apenas de suas forças para reassumir a liderança da competição. Isto porque, em caso de triunfo em casa nesta sexta-feira, o tima comandado pelo técnico Thomas Tuchel reduz a vantagem do Leverkusen para apenas um ponto.

Dessa maneira, o Bayern quer aproveitar o bom momento na temporada para seguir em busca de mais um título nacional. Em 15 partidas disputadas até o momento na Bundesliga, os bávaros perderam apenas uma e tentam reassumir a ponta da tabela.

Além disso, o técnico Thomas Tuchel não terá desfalques de última hora e poderá entrar em campo nesta sexta-feira com o que tem de melhor à disposição.

Como chega o Hoffenheim

Por outro lado, o Hoffenheim vive um período de queda de rendimento após um bom início de temporada. Com apenas uma derrota nas últimas cinco partidas disputadas, a equipe precisa voltar a vencer o Bayern de Munique fora de casa, algo que não acontece desde 2019, para seguir na briga pela parte de cima da tabela do Campeonato Alemão.

Assim, o Hoffenheim aparece na sétima posição da Bundesliga, com os mesmos 24 pontos do Eintracht Frankfurt, primeira equipe dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Ao mesmo tempo, os visitantes terão o desfalque de Samassekou, convocado pela seleção do Mali para a Copa Africana de Nações. No entanto, o técnico Pellegrino Matarazzo poderá contar com a volta de Dennis Geiger, que retorna de suspensão.

Bayern de Munique x Hoffenheim

17ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: sexta-feira, 12/01/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, De Ligt, Alphonso Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Hoffenheim: Baumann; Vogt, Brooks, Kabak; Stach; Kaderabek, Promel, Grillitsch, Skov; Bebou, Kramaric. Técnico: Pellegrino Matarazzo.

Onde assistir: SporTV, OneFootball e CazéTV

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook