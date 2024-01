A Fifa, entidade máxima do futebol, lançou nesta quinta-feira (11) uma plataforma onde é possível ver os clubes de todo o mundo que estão proibidos de registrar novos atletas. Esta punição é conhecida popularmente como “transfer ban”.

No Brasil, aliás, dois clubes estão punidos. Curiosamente, ambos são paranaenses: Colorado Atlético Clube, além do tradicional Londrina. Geralmente, esta punição é dada quando uma equipe está devendo outra. O primeiro está proibido indefinidamente, enquanto o Tubarão conviverá com a punição até meados de 2025.

O Londrina foi punido duas vezes, no início e no final de novembro. Dessa forma, está proibido de registrar atletas nas três próximas janelas, por conta de não registrar o pagamento das contratações de Toni e Jhonny Lucas, em 2021. No entanto, o Tubarão mandou toda a documentação para a Fifa e, assim, espera poder voltar a contratar em breve. Vale lembrar que o clube foi rebaixado para a Série C de 2024.

O Colorado, por sua vez, está punido desde janeiro de 2020. Portanto, já são quatro anos punido. O clube, aliás, até encerrou as atividades no profissional, mas a punição da Fifa também vale para as categorias de base.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.