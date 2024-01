Santos anuncia chegada do atacante Pedrinho, por empréstimo

O Santos anunciou nesta quinta-feira (11) a contratação por empréstimo do atacante Pedrinho, de 24 anos . Ele chega cedido pelo Lokomotiv Moscou, da Rússia, e assina contrato até dezembro deste ano. O atleta esteve recentemente no São Paulo e, dessa forma, retorna ao futebol paulista para defender a camisa do Peixe no Campeonato Estadual e também na Série B do Brasileirão, que começa em maio.

O acerto entre Santos e Pedrinho já estava definido desde o fim do ano passado, mas as reclamações da torcida por conta da contratação, somadas ao rebaixamento recente à Série B do Brasileirão, fizeram com que o Peixe atrasasse o anúncio oficial. Em 2023, o jogador foi dispensado do São Paulo após denúncias de agressões físicas por parte da ex-namorada.

Mas, se o fora de campo de Pedrinho é conturbado, ao menos dentro das quatro linhas o jogador viveu lá seus bons momentos. Revelado pelo Osasco Audax, ele despontou no Oeste em 2018. Posteriormente, passou por Athletico Paranaense e Bragantino, até chegar ao América Mineiro, em 2022. Na altura, marcou oito gols em 34 partidas e acabou vendido ao futebol russo. Lá, jogou pouco, foi repassado posteriormente a São Paulo e, novamente, América.

Jogador acostumado a atuar aberto pela esquerda e também como meia, Pedrinho é franzino: tem apenas 64 kg, distribuídos em 1,76m de altura. Jogador de habilidade e velocidade, ele passa a ser mais uma opção com essas características dentro do elenco comandado pelo técnico Fábio Carille. A estreia do Santos na temporada ocorre já neste sábado, contra o Oeste, pelo Paulistão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.