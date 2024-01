Olympique de Marselha x Strasbourg: escalações e onde assistir

Olympique de Marselha e Strasbourg se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 17h, na partida de abertura da 18ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola no estádio Vélodrome e movimenta a parte de cima da tabela da Ligue 1.

Como chega o Olympique de Marselha

O Olympique não fez um grande início de temporada e precisou fazer uma mudança na comissão técnica para reencontrar o caminho das vitórias. Dessa maneira, o ex-jogador Gennaro Gattuso assumiu o comando da equipe e desde então, a equipe acumula uma sequência invicta no Campeonato Francês. Ao mesmo tempo, o clube de Marselha subiu para a sétima posição, com 27 pontos, e pode entrar na zona de classificação para as próximas competições europeias em caso de vitória nesta sexta-feira.

No entanto, o técnico Gattuso terá que enfrentar alguns desfalques nesta rodada devido à disputa da Copa Africana de Nações, entre eles o meia Harit, de Marrocos. Por outro lado, o artilheiro da equipe na temporada, Aubameyang, está à disposição do treinador.

Como chega o Strasbourg

Apesar de aparecer na nona posição na tabela, com 23 pontos, o Strasbourg vive seu melhor momento na temporada. A equipe vem de quatro rodadas sem derrota e acumula três vitórias consecutivas na Ligue 1. Assim, o time comandado pelo técnico Patrick Vieira quer aproveitar a boa fase para somar os três pontos diante de um concorrente direto e entrar na briga por uma vaga na zona de classificação para as próximas competições europeias.

Além disso, o único desfalque do Strasbourg fica por conta do zagueiro Saïdou Sow, que está na disputa da Copa Africana de Nações. Mas, o clube poderá contar com o retorno de Perrin, que está à disposição após cumprir suspensão na rodada passada.

Olympique de Marselha x Strasbourg

18ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sexta-feira, 12/01/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Vélodrome, em Marselha (FRA)

Olympique de Marselha: López; Meite, Balerdi e Gigot; Murillo, Nadir, Veretout, Kondogbia e Clauss; Aubameyang e Vitinha. Técnico: Gennaro Gattuso

Strasbourg: Sels; Guilbert, Nyamsi, Perrin e Sobol; Diarra e Sissoko; Ângelo, Gameiro e Deminguet; Dion. Técnico: Patrick Vieira.

Onde assistir: ESPN e Star+

