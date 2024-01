Roberto Assaf: ‘Flamengo na Copinha, para o gasto’

O Flamengo venceu o Audax Osasco por 2 a 0, nesta quinta-feira (11/1) com facilidade, em jogo de baixo nível técnico, e garantiu vaga na próxima fase da Copa São Paulo de Juniores. Isso, na prática, não terá muita utilidade. Afinal, os cartolas vão trocar o grupo atual por meninos da categoria inferior, o que vai enfraquecer o time, que já não provoca grandes emoções.

Valeram de fato na partida os dois gols rubro-negros, um em cada tempo, marcados com algum estilo. O primeiro por Werton aos 33 minutos. Já o segundo veio com Welinton, aos 24, quando o time local não mostrava qualquer possibilidade de virar o placar, tal a sua fragilidade, evidente desde que a bola rolou. O São José-RS, que ganhou do São Bento por 3 a 2, ficou com outra vaga.

Na realidade, o Flamengo, que entrou com a vantagem do empate, administrou o resultado, até assinalar os gols, com naturalidade. Já o Audax fazia um esforço extraordinário para superar as limitações, o que não foi possível. O time da Gávea capricha em excesso, erra demais em tal quesito. Curiosamente depende de eventuais brilhos individuais para obter conseguir vencer. O atacante Werton foi sem dúvida o destaque até aqui. Mas o apoiador Lorran, considerado a estrela da companhia, jogou muito pouco, em todos os sentidos. Parece disputar uma partida paralela, só dele.

É possível até, dependendo dos adversários, que o Flamengo consiga avançar mais duas casas. Mas em algum momento cairá inapelavelmente. Mais complicado, no entanto, será acompanhar o grupo que ainda está na Copinha disputando o Estadual.

