Lesionado, Matheus Dias é cortado da Seleção do Pré-Olímpico

O lateral-direito Matheus Dias foi cortado, nesta quinta-feira (11), da Seleção Brasileira que irá disputar o Pré-Olímpico, na Venezuela. O jogador do Internacional teve uma lesão muscular na coxa esquerda após um treinamento e, dessa forma, terá que deixar o elenco, que ainda treina em Teresópolis, na Granja Comary, para a competição.

Matheus Dias sentiu dores após o treino da última terça-feira. Submetido a exames de imagem no dia seguinte, ele teve a lesão confirmada. A comissão técnica liderada pelo comandante Ramon Menezes decidiu, portanto, pelo corte do jogador, que já não está mais com o grupo em Teresópolis. Entretanto, a cúpula ainda não definiu se irá ou não convocar um novo jogador para a posição.

O lateral Matheus Dias fez parte do grupo campeão nos Jogos Pan-Americanos do ano passado. Ele perde, assim, a oportunidade de disputar o Pré-Olímpico. A Seleção caiu no Grupo A, junto a Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. A estreia da Amarelinha acontece no próximo dia 23, contra a Bolívia. Apenas duas seleções garantem vaga nas Olimpíadas de Paris, no meio deste ano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.