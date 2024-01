Fortaleza x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta sexta-feira (12), Fortaleza e Internacional decidem uma das vagas entre os 32 melhores times da Copinha-2024. Os times se enfrentam na cidade paulista de Assis, às 15h, em confronto que abre, para ambas equipes, a fase eliminatória. O Leão do Pici chega melhor a esta etapa, por ter vencido seus três primeiros jogos na competição, até então.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV, canal no YouTube, a partir das 14h30.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza, classificado para esta segunda fase da Copa São Paulo, chega invicto e sem saber o que é sequer empatar na competição até então. O Leão do Pici derrotou o Castanhal, na estreia, por 2 a 0, voltando a vencer o CRB, por 4 a 3. Posteriormente, já classificado, bateu ainda o Vocem (SP), por 2 a 0. Assim, é justo dizer que a equipe vice-campeã cearense sub-20 no ano passado vai com moral para tentar derrubar o Colorado.

Como chega o Internacional

Já a garotada do Inter estreia neste mata-mata depois de uma primeira fase irregular. O time venceu seus dois primeiros jogos na competição: 6 a 0, sobre o Santa Cruz de Sergipe, e 2 a 1, no Velo Clube. Mas vacilou na última rodada e acabou derrotado pelo XV de Jaú, por 2 a 1. Assim, o time de Porto Alegre busca manter vivo o sonho do seu sétimo título na Copa São Paulo: o último foi em 2020.

FORTALEZA x INTERNACIONAL

Copa São Paulo de Futebol Júnior – segunda fase

Data e horário: 12/1/2024 às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Tonicão (Assis – SP)

Árbitro: Hermínio Henrique Kuhn Daldem (SP)

Assistentes: Ricardo Busette (SP) e Marcelo Zamian de Barros (SP)

FORTALEZA: Carlos; Gustavo, João Henrique, Geilson e Riquelme; Fabrício, Kauan, Amorim, Caio Dantas e Kervin; Iarley. Técnico: Leonardo Porto.

INTERNACIONAL: Gabriel Raulino; Valentin, Evertow, Luan e Lucas Ferreira; Anderson; Gustavo Prado, Enzo e Pedro Henrique; Gabriel Carvalho e Ricardo Mathias. Técnico: João Miguel.

