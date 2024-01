Copa Africana de Nações começa neste sábado; saiba todos os detalhes

Está chegando a hora da bola rolar na Copa Africana de Nações. Afinal, o principal o torneio de seleções do continente africano começa neste sábado (13), com astros e craques que jogam também por grandes clubes europeus. Dessa forma, confira a seguir um guia completo com as principais informações da competição.

A Copa Africana de Nações será disputada na Costa do Marfim, país localizado a noroeste do continente. Esta será a 34ª edição da competição, que tem o Egito como o maior campeão. Os Faraós têm sete conquistas, mas Camarões, com cinco conquistas, está em segundo. Os marfinenses, porém, venceram apenas duas vezes.

Fórmula de disputa

O torneio reúne 24 seleções, divididas em seis grupos de quatro. Os dois primeiros de cada chave, afinal, avançam para as oitavas de final. Para completar 16, contudo, os quatro melhores terceiros colocados se juntam aos outro 12 classificados.

A partir daí as seleções disputam oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. A decisão está marcada para o dia 11 de fevereiro.

Sedes da competição

O torneio será disputado em seis estádios, mas distribuído por cinco cidades da Costa do Marfim. A partida de abertura e a grande final, porém, acontecerão no mesmo local, o Estádio Olímpico Alassane Ouattara, em Abidjã, capital do país. Confira a seguir os estádios e suas capacidades.

• Estádio Olímpico Alassane Ouattara, em Abidjã. Capacidade: 60 mil torcedores.

• Estádio Félix Houphouët-Boigny, em Abidjã. Capacidade: 29 mil torcedores.

• Estádio da Paz, em Bouaké. Capacidade: 40 mil torcedores.

• Estádio Amadou Gon Coulibaly, em Korhogo. Capacidade: 20 mil torcedores.

• Estádio Charles Konan Banny, em Yamussucro. Capacidade: 20 mil torcedores.

• Estádio Laurent Pokou, em San-Pédro. Capacidade: 20 mil torcedores.

Países classificados

A Costa do Marfim, por ser país-sede, estava automaticamente classificada para o torneio. Os Elefantes, porém, disputaram as Eliminatórias como forma de preparação. As outras 23 seleções, entretanto, conquistaram a vaga pelas Eliminatórias, disputadas em grupo.

Grupo A

Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau e Nigéria.

Grupo B

Cabo Verde, Egito, Gana e Moçambique.

Grupo C

Camarões, Guiné, Gâmbia e Senegal.

Grupo D

Angola, Argélia, Burkina Faso e Mauritânia.

Grupo E

Mali, Namíbia, Tunísia e África do Sul.

Grupo F

Marrocos, República Democrática do Congo, Tanzânia e Zâmbia.

Favoritos

Atual campeão, Senegal é um dos grandes favoritos ao título. Com nomes como o goleiro Édouard Mendy, o zagueiro Kalidou Koulibaly e o atacante Sadio Mané, que venceram o torneio há dois anos, os Leões de Teranga tentam o segundo título da competição. Vice em 2022, porém, o Egito também chega como seleção de destaque, principalmente por conta de Mohamed Salah, melhor jogador africano da atualidade.

Outros que se candidatam ao título são Marrocos e Nigéria. Os marroquinos terminaram a Copa do Mundo de 2022 na quarta colocação, melhor posição de um africano na história, e estão com moral. Os destaques são o goleiro Yassine Bounou, o Bono, o lateral-direito Acharaf Hakimi, o meio-campista Sofyan Amrabat e o atacante Hakim Ziyech. No conjunto nigeriano, entretanto, o atacante Victor Osimhen é o principal nome. Por estar jogando em casa, contudo, a Costa do Marfim também pode surpreender. O atacante Sébastien Haller é o astro dos Elefantes.

Jogos da primeira rodada

Grupo A

Costa do Marfim x Guiné-Bissau – Sábado (13/01) – 17h

Nigéria x Guiné Equatorial – Domingo (14/01) – 11h

Grupo B

Egito x Moçambique – Domingo (14/01) – 14h

Gana x Cabo Verde – Domingo (14/01) – 17h

Grupo C

Senegal x Gâmbia – Segunda-feira (15/01) – 11h

Camarões x Guiné – Segunda-feira (15/01) – 14h

Grupo D

Argélia x Angola – Segunda-feira (15/01) – 17h

Burkina Faso x Mauritânia – Terça-feira (16/01) – 11h

Grupo E

Tunísia x Namíbia – Terça-feira (16/01) – 14h

Mali x África do Sul – Terça-feira (16/01) – 17h

Grupo F

Marrocos x Tanzânia – Quarta-feira (17/01) – 14h

República Democrática do Congo x Zâmbia – Quarta-feira (17/01) – 17h

Onde assistir

A transmissão do torneio no Brasil será na Rede Bandeirantes, que também transmitiu a última edição. A Band, na TV aberta, e o BandSports, na rede fechada, afinal, exibirão as partidas. Os dois canais, porém, não serão os únicos a mostrarem as partidas. Para alavancar seus canais digitais, o grupo decidiu exibir os jogos também no aplicativo Bandplay, no site Band.com.br e no canal no Youtube “Esporte na Band”.

