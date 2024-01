São Paulo freia saída de Luan após chegada de Carpini

Com futuro indefinido no São Paulo, o volante Luan pode ganhar uma sobrevida no clube. O jogador não estava nos planos de Dorival Júnior. Contudo, com a saída do treinador para a Seleção Brasileira e a chegada de Thiago Carpini, o atleta será reavaliado pelo novo comandante e pode ficar no Morumbi.

O São Paulo freou qualquer possibilidade de saída de Luan neste momento, antes que Thiago Carpini aprove. Recentemente, o Vitória fez uma proposta de empréstimo pelo jogador. Apesar da primeira oferta ser recusada pelo Tricolor Paulista, o clube baiano estava otimista com um desfecho positivo nas negociações.

A situação do volante é diferente de outros companheiros, como Neves e Mendéz. É verdade que Carpini também vai avaliar os dois jogadores, mas, por serem estrangeiros, a possibilidade da dupla deixar o Morumbi é maior. Isso porque o São Paulo conta com dez gringos em seu elenco e deve liberar alguns deles para se adequar ao limite permitido pela CBF.

À época, sob o comando de Rogério Ceni, depois de se recuperar de lesão, Luan pouco atuou. Com Dorival Júnior, que liberou o jogador para procurar outro clube em 2024, Luan também não teve muitas oportunidades.

Autor de um dos gols do time no jogo do título do Campeonato Paulista de 2021, Luan, de 24 anos, perdeu espaço desde 2022. O último jogo do volante pelo São Paulo foi em setembro, na vitória sobre o Coritiba por 2 a 1, no Morumbi, pelo Brasileirão.

