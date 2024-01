Newcastle apresenta déficit financeiro e pode negociar Bruno Guimarães

O Newcastle divulgou o resumo financeiro do clube na temporada 2022/23 com um prejuízo de 85 milhões de euros, apesar do aumento de 39% nas receitas em comparação com a temporada anterior. De acordo com o próprio clube, essa situação decorreu do “investimento contínuo em jogadores do elenco”. Dessa maneira, o clube precisa equilibrar as contas para não violar as regras do fair-play financeiro da Premier League. Assim, existe a possibilidade de uma transferência de Bruno Guimarães.

Bruno Guimarães é o jogador mais valorizado do elenco do Newcastle e já despertou interesse de clubes como Barcelona e PSG, que monitoram o meia. O brasileiro renovou o contrato recentemente com o clube inglês até 2028, com uma multa rescisória de 100 milhões de libras (R$ 622 milhões). Além disso, o volante tem um dos salários mais altos da Premier League.

No entanto, a saída de Bruno Guimarães na atual janela de transferências do inverno europeu ainda será improvável.

Newcastle United have today filed financial results for the 2022/23 financial year. ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) January 11, 2024

Desde 2021, o Newcastle é controlado pelo Fundo Público de Investimento Saudita, tendo gasto mais de 460 milhões de euros em contratações desde então.

As normas de fair-play financeiro da Premier League estipulam que os clubes só podem acumular perdas totais de 122 milhões de euros ao longo de três temporadas consecutivas. Essas regras foram violadas pelo Everton, que resultaram na perda de 10 pontos na tabela.

Além disso, segundo o ‘The Guardian’, o Newcastle registrou perdas de 180 milhões de euros entre 2020 e 2023. Contudo, parte desse montante está relacionada à equipe feminina e às categorias de base do clube, o que, até o momento, não viola as regras da Premier League.

Diretor do Newcastle: ‘Às vezes é necessário trocar os seus jogadores’

Ao mesmo tempo, o diretor de futebol do clube, Darren Eales, admitiu que vender atletas será necessário.

“É difícil dizer especificamente sobre determinados jogadores, mas posso dizer que se quisermos chegar aonde queremos, às vezes é necessário trocar os seus jogadores. Qualquer decisão que tomarmos terá sempre como pano de fundo o benefício de médio e longo prazo para o clube”, disse Eales.

