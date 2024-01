Nesta sexta-feira (12/1), às 11h (de Brasília), o Athletico-PR enfrenta o Tanabi abrindo a segunda fase da Copinha. O jogo é no Alberto Victolo, em Tanabi. Embora tenha começado a sua campanha com goleada de 9 a 0 sobre o Sparta, time paranaense foi o segundo colocado do Grupo 2 (atrás do Catanduva, enquanto o Tanabi liderou o Grupo 1. Esta partida terá transmissão da Voz do Esporte, que abre a sua cobertura às 10h15. A narração é de Cesar Tavares.

Além de Cesar Tavares na narrração e comando, Tanabi x Athletico conta com os comentários de Figueiredo Junior e as reportagens de Will Ferreira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.