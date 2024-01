Fortaleza e Internacional tentarão, nesta sexta-feira (12/1) uma vaga na terceira fase da Copinha. O Fortaleza vem com campanha 100%. Mas o Internacional foi o segundo do Grupo 12 e não quer dar mole para não dar adeus à competição antes da hora. Este jogo será às 15h (de Brasilia) e terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 14h15, como a narração de Christian Rafael.