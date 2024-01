Corinthians lidera corrida pela contratação de Caio Alexandre

O Corinthians avançou nas tratativas para contratar o volante Caio Alexandre, do Fortaleza. O jogador, que sequer se reapresentou no Leão do Pici na quarta-feira (10) para a pré-temporada, ainda não sabe qual camisa vai vestir em 2024. Contudo, o Timão deu um passo a mais que os concorrentes pelo atleta.

Isso porque a oferta feita pelo Corinthians é maior que a do Bahia, principal concorrente na disputa pelo volante. De acordo com o jornal ‘Lance’, o Tricolor de Aço, impulsionado pela SAF do Grupo City, ofereceu R$24,1 milhões pelo jogador. A oferta do Alvinegro não foi revelada, mas sabe-se que as cifras são maiores que a do clube baiano.

Além disso, o Fortaleza não tem intenção de reforçar um rival regional com um de seus principais jogadores. Assim, o Leão do Pici prefere negociar o volante com o Corinthians. Por fim, Caio Alexandre também se interessou pelo projeto esportivo do Timão. Passando por uma grande reformulação, o clube do Parque São Jorge entende que o atleta pode ser um dos pilares do time em 2024.

Para o setor, o Corinthians conta com Maycon por mais uma temporada, após conseguir estender seu empréstimo com o Shakhtar Donetsk, além de Raniele, que chegou do Cuiabá recentemente.

Antes da briga entre Corinthians e Bahia, Caio Alexandre esteve muito próximo de acertar com o Palmeiras, rival do Timão. Contudo, após a chegada de Aníbal Moreno, o Alviverde desistiu das negociações.

