Fluminense tem interesse em Gabriel Pires, ex-Botafogo

O Fluminense segue se movimentando no mercado em busca de reforços para temporada. Além de Renato Augusto, os dirigentes tricolores estão mirando outro meio-campista para 2024: Gabriel Pires. O jogador esteve emprestado ao Botafogo em 2023, mas pertence ao Benfica, de Portugal.

Fluminense prepara oferta por Gabriel Pires

A diretoria tricolor, dessa forma, monitora os passos de Gabriel Pires e pretende formalizar uma proposta nesta sexta-feira (12). O meia esteve próximo de permanecer no Botafogo em 2024. No entanto, John Textor optou pelo término do empréstimo no fim de 2023. O americano vem traçando um novo perfil de elenco para próxima temporada.

A ideia do Fluminense é ter Gabriel Pires por empréstimo, nos mesmos moldes do Botafogo. O fato do meia estar habituado ao Rio de Janeiro e ao futebol brasileiro pode ser um fator positivo na negociação. O jogador tem contrato no Benfica até junho de 2025.

LEIA MAIS: Renato Augusto e Felipe Alves são regularizados no BID e podem estrear pelo Fluminense

Aliás, Gabriel Pires disputou 34 jogos pelo Botafogo em 2023. O meia sofreu uma lesão na panturrilha, mas conseguiu se recuperar e ser titular na reta final da temporada. O jogador se notabiliza pelo jogo dos pés e é bem visto por Fernando Diniz.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.