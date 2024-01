Barcelona confirma lesão e Raphinha está fora da final da Supercopa

Raphinha está fora da final da Supercopa da Espanha. O Barcelona anunciou, nesta sexta-feira (12), que o brasileiro contraiu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda e vai passar por uma ressonância magnética para descobrir o grau da lesão. No entanto, de acordo com informações da imprensa espanhola, o atacante deve ser desfalque por cerca de um mês.

Dessa maneira, Raphinha será desfalque para o técnico Xavi no clássico diante do Real Madrid, que vai definir o próximo campeão da Supercopa da Espanha, marcado para domingo (14).

Raphinha se machucou aos 42 minutos do primeiro tempo na vitória do Barcelona por 2 a 0 sobre o Osasuna, na semifinal da Supercopa da Espanha, que acontece em Riade, na Arábia Saudita. O lance ocorreu após uma entrada do adversário Rúben Peña, próximo à lateral do campo.

Ao mesmo tempo, o brasileiro pode perder potencialmente nove partidas nesse período. Por outro lado, é possível que Raphinha esteja recuperado para as oitavas de final da Champions. O jogo de ida do Barça está marcado para 21 de fevereiro, contra o Napoli, fora de casa.

