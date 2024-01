Flamengo x Náutico: onde assistir à segunda fase da Copinha

Após passar por São José-RS, Audax-SP e São Bento na fase de grupos, está na hora do Flamengo concentrar esforços na segunda fase da Copinha. Assim, os Garotos do Ninho entram em campo no próximo sábado (13), diante do Náutico, às 21h30, no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco.

Assim, Flamengo e Náutico disputam por uma classificação para terceira fase da competição. XV de Piracicaba e São José também se enfrentam neste sábado (13) e competem pela outra vaga no confronto.

Onde assistir

O SporTV transmite o jogo entre Flamengo e Náutico, pela Copinha.

Como chega o Flamengo

O Flamengo mostrou muita força e personalidade na fase de grupos da Copinha. Afinal, os Garotos do Ninho venceram os três jogos e se classificaram em primeiro lugar no Grupo 19. Apesar do bom momento, os jogadores rubro-negros vão entrar desfalcados e desentrosados em campo.

Afinal, Mario Jorge e 12 jogadores rubro-negros vão precisar sair da Copinha mais cedo e retornar ao Rio de Janeiro para disputa do Campeonato Carioca. Assim, nomes como Lorran, Werton e Petterson vão ser desfalques na partida deste sábado (13). Raphael Bahia, auxiliar do clube, vai comandar os Garotos do Ninho na reta final da Copinha.

Confira os jogadores do Flamengo que retornam ao Rio e estão fora da Copinha

Goleiros: Dyogo Alves e Caio Barone

Lateral-direito: Daniel Sales

Laterais-esquerdos: Lucyan e Zé Welinton

Zagueiro: Diegão

Volantes: Rayan Lucas e Caio Garcia

Meia: Lorran

Atacantes: Petterson, Werton e Pedro Estevam

